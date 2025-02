Ilrestodelcarlino.it - Tragico incidente nella Galleria della Montagnola (Ancona), muore a 43 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 5 febbraio 2025 –mortale questa sera tra un'autovettura e una bisarca all'interno, lungo la variante alla statale 16. A perdere la vita è stato un 43enne anconetano, alla guidavettura. Lo scontro è avvenuto attorno alle 19,30 e l’allarme è scattato immediatamente. Sul posto oltre agli uominiCroce gialla, del 118 anche la polizia e una pattugliaGuardia di Finanza oltre ai vigili del fuoco che hanno operato per estrarre la vittima dalle lamiere. Nel frattempo il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per permettere prima i soccorsi poi la rimozione dei mezzi coinvolti. Sul posto oltre ai sanitari del 118 oltre alle forze dell'ordine. L'auto condotta dal 43enne anconetano deceduto, secondo una prima ricostruzione, avrebbe invaso l'altra corsia, per motivi in fase ancora in fase di accertamento: la vettura si è scontrata poi frontalmente con la bisarca carica di auto che proveniva in senso opposto.