Dayitalianews.com - Tragico crollo del balcone, 23enne muore mentre faceva i lavori nella casa dove sarebbe andato a vivere con la futura moglie

Leggi su Dayitalianews.com

Dramma a Castel Volturno, in provincia di Caserta,un giovaneha perso la vita dopo ildi undella fidanzata,stava effettuando dei. I due giovani siro dovuti trasferire in quellasubito dopo il matrimonio, che era in programma a breve, ma purtroppo undestino ha spezzato il sogno d’amore dei due ragazzi.Ilè crollato travolgendo il giovane senza lasciargli scampo. Subito dopo illa madre della fidanzata, quindi la suasuocera, ha immediatamente dato l’allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, che hanno estratto il corpo delormai senza vita. La salma è stata sequestrata per essere sottoposta ad autopsia che chiarirà le cause del decesso.L'articolodelcon laproviene da Dayitalianews.