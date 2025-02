Corrieretoscano.it - Tragedia sul lavoro nel porto di Genova: morto operaio toscano di 36 anni

MARINA DI MASSA –sulneldi. A perdere la vita Lorenzo Bertanelli, 36, di Marina di Massa.Il giovanestava lavorando alla riparazione di un’imbarcazione in Ente Bacini.Con lui c’era un altroche si è salvato ma è stato portato all’ospedale San Martino in stato di choc.Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma per Lorenzo Bertanelli non c’è stato nulla da fare.Sul posto il sindaco facente funzioni diPietro Piciocchi: “Sono venuto a portare il cordoglio alla famiglia. È il terzosulin quattro mesi, un dolore enorme”Cause e accertamenti su dinamica al vaglio autorità competenti.