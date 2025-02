Tragedia sul lavoro nel porto di Genova | morto operaio toscano di 36 anni

Leggi su Corrieretoscano.it

MARINA DI MASSA –sulneldi. A perdere la vita Lorenzo Bertanelli, 36, di Marina di Massa, provincia di Massa Carrara.Il giovanestava lavorando alla riparazione di un’imbarcazione in Ente Bacini.Con lui c’era un altroche si è salvato ma è stato portato all’ospedale San Martino in stato di choc.Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma per Lorenzo Bertanelli non c’è stato nulla da fare.Cordoglio sindaco Francesco Persiani: “Esprimo a nome mio e di tutta la nostra città il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Lorenzo Bertanelli, il giovanedi 36originario di Marina di Massa che ha perso la vita questa mattina mentre svolgeva il proprioneldi.Una morte che ci addolora profondamente e che ci richiama ancora una volta alla necessità di garantire la sicurezza sul, affinché nessuno debba più uscire di casa per lavorare e non farvi più ritorno.