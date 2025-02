Dayitalianews.com - Tragedia nel pomeriggio: bimbo pontino di 3 anni perde la vita in piscina. Aperta un’inchiesta

Leggi su Dayitalianews.com

Un dramma quello che ha sconvolto oggi due comunità; quella di Fondi dove un bambino di 3è deceduto neldi oggi all’interno di una; e quella di Itri dove la famiglia del piccolo risiede. Ricostruzione dellaSecondo le prime informazioni, intorno alle 17:30, il piccolo avrebbe accusato un malore improvviso mentre si trovava nella struttura. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, attivando tutti i protocolli di emergenza.Sul posto è giunta un’eliambulanza, che avrebbe dovuto trasferire il bambino all’ospedale San Giovdi Dio, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.Indagini in corsoLa Procura ha apertoper chiarire le cause esatte del decesso, disponendo un’autopsia sul corpo del bambino.