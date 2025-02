Thesocialpost.it - Tragedia del Natisone, le famiglie delle vittime: “Potevano essere salvati”. Il contenuto del cellulare di Patrizia

Cormos, 21 anni, ha inviato il suo ultimo messaggio pochi istanti prima diinghiottita dalle acque del. Un disperato “Vi prego”, scritto con la mano tremante, poi il telefono è finito nella borsa. A distanza di otto mesi dalla, sua madre Mihaela Tritean ha deciso di mostrare ildelritrovato intatto, ancora funzionante.Leggi anche: Roma, ha un malore in metro: 72enne muore sotto gli occhi dei passeggeriGli appelli disperati ai soccorsiNon solo telefonate ai vigili del fuoco, ma anche messaggi su WhatsApp. Alle 13:53, nel panico,ha scritto “Vi petro”, un errore dovuto alla paura e alla concitazione. Voleva scrivere “Vi prego”. Poi più nulla.La rabbia della madre: “Perché non hanno mandato subito l’elicottero?”La mamma non si dà pace.