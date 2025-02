Abruzzo24ore.tv - Tragedia all'asilo: condannata la donna proprietaria dell'auto impazzita

L'Aquila - Lache ha travolto il piccolo Tommaso D'Agostino all'Aquila patteggia due anni di reclusione con pena sospesa per omicidio stradale colposo. Il 18 maggio 2022, unasconvolse la comunità'Aquila: il piccolo Tommaso D'Agostino, di soli quattro anni, perse la vita dopo essere stato investito da un'sfrenata mentre giocava nel giardinoa scuola'infanzia "Primo Maggio". La vettura, una Volkswagen Passat, era stata parcheggiata in discesa nel cortile'istituto da Radostina Zhorova Balabanova, 39 anni, che si era allontanata per prendere uno dei suoi figli all'internoa scuola, lasciando un altro figlio a bordo. Secondo le ricostruzioni, il bambino rimasto inavrebbe inavvertitamente disattivato il freno, causando la discesa incontrollata del veicolo che ha travolto Tommaso e ferito altri cinque bambini.