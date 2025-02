Laprimapagina.it - Tragedia a Vibo Valentia: settantenne di Mileto muore durante la messa al Duomo di San Leoluca

Un dramma ha sconvolto la comunità dimercoledì pomeriggio, quando una donna di 78 anni, originaria dima residente in città, ha perso la vita mentre partecipava allaaldi San. La donna,la lettura di un passo del Vangelo, ha accusato un malore, crollando rovinosamente a terra e sbattendo la testa contro il pavimento in marmo della chiesa.Nonostante l’immediato intervento di una dottoressa presente, che ha tentato di rianimarla, e i successivi soccorsi del 118, che ha provato più volte a defibrillarla, ogni sforzo è stato vano. L’incidente ha suscitato sgomento tra i presenti, mentre la funzione è stata sospesa dal parroco, don Pasquale.I familiari della vittima sono nel dolore per la tragica perdita. Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio.