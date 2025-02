Lanazione.it - Tragedia a Bagno a Ripoli. Brucia la vegetazione, un uomo muore nell’incendio

(Firenze), 5 febbraio 2025 –a 80 annidi una parte di. Succede a, dove i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti intorno alle 16,10 per domare quello che a prima vista sembrava un semplice rogo in campagna. I pompieri giunti sul posto hanno effettuato la messa in sicurezza con la bonifica dell’incendio, ma insieme al personale sanitario hanno dovuto constatare la morte di undi 80 anni. Le cause sono ancora in corso di accertamento, così come è da chiarire cosa ci facesse sul posto. Il decesso potrebbe essere stato causato dai fumi dell’incendio, ma i contorni della dinamica sono ancora poco chiari. Notizia in aggiornamento