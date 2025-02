Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-02-2025 ore 20:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Ostia torna nel complesso scorrevole ilsulla restante rete viaria della capitale è in corso lo ricordiamo uno sciopero nazionale di 24 ore del personale di terra degli aeroporti fasce di garanzia fino alle 21 per lavori notturni nei sottovia di Corso d'Italia Ignazio Guidi chiuso dalle 21 di questa sera alle 5:30 di domattina il tratto tra piazzale del Brasile viale del Policlinico in direzione di Porta Pia deviat e anche le linee bus 89 490 e495 in via del Foro Italico chiuse dalle 22 alle 6 di domani In entrambe le carreggiate centrali all'altezza di via Salaria i veicoli provenienti da San Giovanni dovranno pertanto uscire obbligatoriamente su via Salaria in direzione del raccordo anulare i veicoli provenienti invece dallo stadio Olimpico in direzione San Giovanni verranno deviati sulla complanare prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste tre notizie sono disponibili sul sito