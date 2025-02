Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-02-2025 ore 19:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code a tratti tra via della Bufalotta e La Rusticain coda anche tre diline doppia trafficata anche la carreggiata esterna con rallentamenti tra Laurentina ed Appia intenso ilsulla Tangenziale Est con code tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanniin coda anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione di Ostia per lavori notturni nei sottovia di Corso d'Italia Ignazio Guidi chiuso alle 21 di questa sera alle 5:30 di domattina il tratto tra piazzale del Brasile viale del Policlinico in direzione di Porta Pia deviate anche le linee bus 89 490 a 495 in via del Foro Italico chiuse a partire dalle 22 fino alle 6 di domattina entrambe le carreggiate centrali all'altezza di via Salaria i veicoli sfida Sangiovanni dovranno pertanto uscire obbligatoriamente sulla via Salaria in direzione del raccordo anulare i veicoli invece provenienti dallo stadio Olimpico verso San Giovanni verranno deviati sulla complanare prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito