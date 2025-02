Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-02-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per lavori di scavo dalle 22 di stanotte alle 6 di domani mattina a chiusura di entrambe le carreggiate Centrali in via del Foro Italico all'altezza di via Salaria stanotte dalle 21 alle 5:30 stop alla circolazione nei sottovia di Corso d'Italia Ignazio Guidi devi delle linea 89 490 e 495 lungo via Boncompagni divieti di sosta nelle del cantiere domani dalle 10 alle 14 in via Molise nei pressi del Ministero delle imprese del made in Italy manifestazione sindacale previsti divieti di sosta e rimozione dei veicoli in via Molise in via di San Basilio nel prato dall'incrocio con via del basilico fino a piazza Barberini