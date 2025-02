Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-02-2025 ore 17:30

LuceverdeUn saluto dalla redazionenel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio lavori in corso Tuttavia da segnalare sul tratto della Firenze Roma Orte Attigliano verso Firenze possibile la formazione di rallentamenti intenso ila Roma sulla carreggiata esterna del raccordo con code a tratti tra Ardeatina e doppia code anche la carreggiata interna tra Cassia bis e Salaria ed ancora tra Nomentana e Prenestina è in corso uno sciopero di 24 ore che coinvolge il trasporto aereo voli a rischio cancelni si consiglia pertanto di verificare Lo stato dei voli con la propria compagnia aerea di riferimento sono in programma lavori notturni sulla Roma Napoli chiuso dalle 22 questa sera alle 6 di domattina lo svincolo di Anagni in uscita per ilproveniente da Roma sempre tra le 22 e le 6 resterà chiuso lo svincolo di Ferentino in entrata in direzione capitale è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.