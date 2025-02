Anteprima24.it - Traffico illecito di rifiuti speciali: 9 arresti, 34 indagati

Tempo di lettura: 2 minutiUndi ingenti quantità diindustriali, provenienti dalla Puglia e Campania che venivano smaltiti illecitamente in terreni o capannoni abbandonati in Puglia, Calabria, Campania e Basilicata (in particolare nelle province di Taranto, Cosenza, Avellino e Matera), è stato scoperto dai carabinieri che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip di Lecce nei confronti di nove persone.L’inchiesta, coordinata dalla Dda di Lecce, è stata condotta dai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Lecce, Bari e Napoli, ed è partita nel giugno del 2023 da indagini e pedinamenti seguiti a casi di abbandono di. Le accuse sono di associazione a delinquere, attività organizzate per ildi, impedimento al controllo e gestione illecita di