Repubblica.it - Traffico di rifiuti speciali nel Sud: arrestati 9 imprenditori. Business da un milione di euro

Blitz dei carabinieri del Noe di Lecce: quattromila tonnellate disarebbero state abbandonate dalla Campania in Puglia, Calabria e Basilicata. Scorie in molti casi bruciate, con danni gravissimi per l’ambiente e la salute pubblica