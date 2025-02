Agi.it - Traffico di rifiuti: 4mila tonnellate dirette in Puglia, Calabria e Basilicata. Arrestati diversi imprenditori

AGI - All'alba i Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli hanno eseguito misure cautelari nei confronto dicoinvolti in undidalla Campania verso. L'inchiesta era partita dalla scoperta didispeciali abbandonati in capannoni in disuso delle province di Taranto e Matera e in aree agricole della provincia di Cosenza. Numerose le ordinanze cautelari personali e reali, disposte dal Gip presso il Tribunale di Lecce su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia per ilillecito di, provenienti prevalentemente dalla regione Campania. Nell'operazione sono stati impegnati 80 i Carabinieri del NOE e dell'Arma territoriale.