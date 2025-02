Agi.it - Tra mancati arrivi e l'addio di Kvaratskhelia, il calciomercato del Napoli

AGI - Una sessione di mercato complessa, tra trattative sfumate, cessioni pesanti e un futuro da pianificare con largo anticipo. Giovanni Manna, direttore sportivo del, ha fatto il punto nella conferenza stampa di chiusura del mercato invernale, toccando tutti i temi caldi: dal mancato arrivo di Garnacho e Adeyemi all'di Kvaratskhelia, fino ai piani per la prossima sessione estiva. Uno di questi è stato il mancato arrivo di Garnacho e Adeyemi, due nomi che erano circolati con insistenza nelle ultime settimane: “Erano trattative credibili, ci siamo andati vicini, ma non vogliamo creare false aspettative. Ilnon farà operazioni fuori dai propri parametri solo per accontentare la piazza”, ha chiarito Manna. Sul caso Noah Okafor, invece, ha smentito problemi fisici: “Non è vero che non ha passato le visite con il Lipsia.