Panorama.it - Tra Guantanamo e l’India: la dottrina Trump sull’immigrazione

Leggi su Panorama.it

Prosegue la stretta di Donaldillegale. Martedì, la Casa Bianca ha confermato che sono iniziati i primi trasferimenti di immigrati irregolari al centro migranti di: una struttura che, istituita nei primi anni ’90, l’attuale amministrazione americana sta ampliando con l’obiettivo di mandarci i clandestini considerati più pericolosi. È in quest’ottica che il Pentagono ha già inviato 150 soldati nella baia.Non solo. Sempre martedì, El Salvador si è offerto di trattenere nelle proprie carceri non soltanto gli immigrati con precedenti penali espulsi dagli Stati Uniti ma anche i detenuti in possesso di cittadinanza americana. L’annuncio è arrivato dopo l’incontro intercorso tra il presidente salvadoregno, Nayib Bukele, e il segretario di Stato americano, Marco Rubio.