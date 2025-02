Ilrestodelcarlino.it - Tourneur, il poeta dei ’B-Movie’. Morsiani lo celebra in un libro

Le enciclopedie del cinema gli dedicano soltanto qualche riga, e molti suoi film sono quasi dimenticati, spariti dai circuiti. "Eppure Jacquesè stato un maestro con un senso preciso dell’estetica, della luce, delle sfumature", spiega Alberto, critico cinematografico e grande esperto della storia della settima arte. Le sue qualità erano indubbie, il suo tocco era pregiato, tuttavia quello diè rimasto un ’Cinema in penombra’, come è il titolo del saggio cheha dedicato al ’dei B-, ovvero quei film di genere (dall’horror al western) realizzati perlopiù a basso costo, talora snobbati dai critici ma spesso molto amati dal pubblico. A cura del Consorzio Creativo, Albertopresenterà il suovenerdì alle 18.30 alla sala Truffaut, in dialogo con Marco Barozzi.