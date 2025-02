Sololaroma.it - Totti e Del Piero in Captain America: il nuovo spot della Marvel VIDEO

“(Non) c’è solo un capitano“. Con questo slogan laha lanciato la campagna promozionale per: Brave New World, ilfilm in arrivo nelle sale italiane il 12 febbraio. Il trailer ha come protagonisti due autentiche leggende del calcio italiano: Francescoe Alessandro Del, coinvolti in un’originale e ironica iniziativa promozionale. Il breve girato parte in un luogo iconico per i fan di, il celebre bar delle sue barzellette, e si conclude allo Stadio Olimpico, dove le due bandiere incontrano il “vero Cap”.3 capitani. 3 simboli. 3 icone.#: Brave New World dal 12 Febbraio solo al cinema.1/2 pic.twitter.com/tIg2MA9Rre—IT (@IT) February 5, 2025e Del: attori per un giornoNel filmato,e Delsi trovano seduti al bar mentre ascoltano un notiziario sportivo.