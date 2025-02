Lapresse.it - Totti e Del Piero all’Olimpico incontrano Captain America

Per celebrare l’arrivo al cinema del nuovo film della Marvel,: Brave New World (in sala dal 12 febbraio), Anthony Mackie, l’interprete di Sam Wilson, il nuovo Capitan, è protagonista di uno speciale video girato allo Stadio Olimpico di Roma insieme a Francescoe Alessandro Del. Un esclusivo contenuto che vede i due capitani per eccellenza incontrare, proprio sul terreno di gioco, il nuovo. La giocosa rivalità trae Delpassa dalle strade di Roma al prato dello Stadio Olimpico, per poi “scontrarsi” con lo scudo di. Un divertente incontro/scontro che alla fine porta i tre protagonisti a scambiarsi i rispettivi simboli: lo scudo e il pallone.