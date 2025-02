Torna completo a Torino il dream team di fioretto femminile col ritorno in pedana di Alice Volpi

Leggi su Sportface.it

Il weekend vedrà in scena un importante appuntamento di scherma con il Grand Prix di: un’occasione che riunirà anche il “” di, composto da, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo. Le quattro campionesse azzurre sono state le grandi protagoniste delle Olimpiadi di Parigi 2024, in cui hanno vinto la medaglia d’argento nella gara a squadre. In particolare, per, campionessa del mondo in carica, si tratta della gara di debutto in questo 2025. Proprio a, la 32enne toscana vinse dieci anni fa la sua prima gara di Coppa del Mondo, a squadre.Le gare si disputeranno alla “Inalpi Arena” del capoluogo piemontese tra venerdì 7 e domenica 9 febbraio: in particolare, il 7 e l’8 saranno dedicati alle gare di qualificazione, prima per la provae poi per quella maschile.