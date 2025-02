Bergamonews.it - Torna all’Ariston Massimo Ranieri, questa volta sul palco con un brano scritto da Tiziano Ferro e Nek

Grandissimo affezionato del festival di Sanremo, artista che insieme a molti altri hala storia della musica italiana,al festival di Sanremo per l’ottavacon unche parla di un grande amore.In 60 anni di carriera i traguardi soni stati tanti: 31 album, 36 singoli, 14 milioni di dischi venduti nel mondo, la vittoria al festival del 1988 con una canzone, Perdere l’amore, che ha fatto la storia dell’Ariston unendo generazioni, e molto altro. Ma nonostante questi successi e le sette partecipazioni al festival che ha registrato nella sua carriera, l’artista si dichiara molto emozionato per la partecipazione allo show dell’Ariston: “Sono già stressato – commenta il cantante -, è un continuo pensare acanzone, ma so già che è bellissima, è una canzone per tutti: quando abbiamo un cuore che sanguina dobbiamo stare vicini”.