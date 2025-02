Sport.periodicodaily.com - Torino vs Genoa: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Entrambe sono a caccia di conferme per raggiungere al più presto la salvezza che appare comunque vicina.vssi giocherà sabato 8 febbraio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI granata sono in serie positiva da sei turni durante i quali sono hanno ottenuto cinque pareggi ed una vittoria, ed ora vogliono sfruttare questo turno casalingo contro una diretta concorrente per blindare la salvezza. La squadra di Vanoli è comunque undicesima con 27 punti e un margine di sette lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.I rossoblù hanno rimesso in piede una stagione che sembrava compromessa e con l’arrivo di Vieira in panchina hanno iniziato a macinare punti pesanti, soprattutto in trasferta ottenendo 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.