Tony Khan | Grand Slam Australia è sempre stato pensato come uno speciale per la TV

Ci stiamo avvicinando a una settimana molto importante per la AEW: la compagnia diinfatti debutterà inil prossimo weekend, con. Lo show èannunciato in pompa magna, in uno stadio da oltre 50.000 postiil Suncorp Stadium, ma poi a causa delle vendite a rilento èspoal Brisbane Entertainment Center, che di persone ne può contenere 13.500. Un passaggio che ha fatto storcere il naso ai fan, che si sono poi fatti altre domande quando èannunciato che non sarebbeun PPV, ma unotelevisivo in onda su TNT e Max. Un’altra scelta dovuta allo scarso successo delle vendite?“Èper la TV”Intervida TV Insider, ci hastesso a smentire queste voci, confermando che lo show in terrana èunoper la tv, e nonun PPV.