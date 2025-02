Thesocialpost.it - Tommaso D’Agostino investito e ucciso all’asilo da un’auto: condannata a due anni la donna che “è scesa senza inserire il freno a mano”

È stataa due, con i benefici di legge, laalla guida dell’auto che, dopo essersi sfrenata, travolse e uccise il piccolo, 4, davanti alla scuola I Maggio alla periferia dell’Aquila. Il giudice per le udienze preliminari, Guendalina Buccella, ha invece disposto il rinvio a giudizio per gli altri tre imputati coinvolti nella tragedia avvenuta il 18 maggio 2022.Leggi anche: Tragedia a Salerno: ciclista travolto eda ecoballe cadute da un camionL’incidente davanti alla scuolaSecondo la ricostruzione, Radostina Zhorova Balabanova, 39, aveva parcheggiato l’auto in cima a una divicino alla scuola per andare a riprendere i figli. Il mezzo, lasciato, piombò su un gruppo di bambini che stavano giocando nel cortile, causando la morte die il ferimento di altri quattro bambini, alcuni in modo grave.