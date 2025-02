Movieplayer.it - The Monkey: tra marketing e humour. Tutto quello che sappiamo sul film

Dal cast alla trama, ecco cosa dovremmo aspettarci dall'horror di Osgoord Perkins che, dopo Longlegs, traduce al cinema una storia di Stephen King. La protagonista? Una scimmia maledetta. Ci risiamo, la macchina deltargata Osgoord Perkins si è rimessa in moto. Dopo l'ottima campagna di comunicazione che ha accompagnato (e, a volte, ha addirittura soppiantato) Longlegs, ecco che si ripete lo schema con The, adattamento della short story firmata nientemeno che da Stephen King, e contenuta nella raccolta Scheletri con il titolo La scimmia. Piccola curiosità: l'autore è stato ispirato dalle inquietanti scimmiette giocattolo di un venditore ambulante di New York che, a sua detta, lo hanno fatto "pensare alla morte". Questo, da solo, basterebbe a far presagire il tono del nuovodi Perkins, annunciato .