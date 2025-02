Romadailynews.it - “The Legend of Ochi” di Isaiah Saxon. Dopo il Sundance Film Festival arriverà al cinema l’8 maggio con I Wonder Pictures

THEOFDINELLE SALE ITALIANE DALL’82025l’anteprima al, dove è stato salutato come il grande ritorno deld’avventura alla Spielberg, Theof, di, sarà nelle sale italiane dall’82025.firma il suo esordio alla regia con un fantasy epico, di grande potenza visiva e coinvolgimento emotivo, in cui una ragazza adolescente – la giovane promessa Helena Zengel, già nominata al Golden Globe come miglior attrice non protagonista per Notizie dal mondo – entra in contatto con un cucciolo di, creature misteriose e temute che vivono nei boschi del suo villaggio, e si lancia con lui in un viaggio indimenticabile e sorprendente. Accanto a lei nel cast Willem Dafoe, Emily Watson e il protagonista di Stranger Things Finn Wolfhard.