The Fantastic Four | First Steps tutto quello che abbiamo scoperto grazie al trailer!

Marvel Studios ha finalmente rilasciato il primodi The, uno dei film più attesi del 2025 e l’ultimo della line-up ufficiale Marvel per l’anno. Il progetto segna il debutto della Prima Famiglia Marvel nel MCU, dopo che Disney ha acquisito i diritti dei personaggi (insieme agli X-Men) con l’acquisto di 20th Century Fox nel 2019.Nel cast troviamo Pedro Pascal (Reed Richards/Mister), Vanessa Kirby (Sue Storm/Donna Invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana) ed Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa), che danno vita a una versione inedita deii Quattro ambientata in un universo retro-futuristico ispirato agli anni ‘60.Galactus arriva sulla Terra: ilintroduce la minaccia cosmicaIlmostra per la prima volta l’arrivo di Galactus, il divoratore di mondi, interpretato da Ralph Ineson.