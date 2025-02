Tpi.it - The day after tomorrow: tutto quello che c’è da sapere sul film

The day: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, mercoledì 5 febbraio 2025, alle ore 21,20 va in onda su Italia 1 The Day– L’alba del giorno dopo. Ilcatastrofico è uscito nel 2004 e vede alla regia Roland Emmerich. Tra i protagonisti delspiccano Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal ed Emmy Rossum. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaLa trama è d’impostazione apocalittica e segue Jack Hall, uno studioso che si trova in Antartide insieme ad un gruppo di colleghi dove assiste in prima persona agli effetti del cambiamento climatico. Davanti ai suoi occhi i ghiacciai dell’Antartide soffrono drasticamente e Jack partecipa ad una conferenza delle Nazioni Unite in cui spiega quale sarà il futuro della Terra, se si proseguirà in quella direzione.