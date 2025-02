Cinemaserietv.it - The Brutalist, la truccatrice di Adrien Brody credeva che il suo naso fosse finto

Leggi su Cinemaserietv.it

ha raccontato in un’intervista in tv, che durante la lavorazione del film Theè stato sottoposto a diverse sessioni di make up prostetico per interpretare un architetto ebreo ungherese, che dopo la Seconda Guerra Mondiale emigra negli USA. Questo però ha dato vita ad un divertente disguido con unaa proposito deldell’attore.Il fascino disi deve, oltre che al suo talento, anche ai suoi lineamenti particolari, caratterizzati anche da unimportante. Durante un’intervista a The Tonight Show con Jimmy Fallon, il conduttore ha chiesto all’attore del make up al quale è stato sottoposto durante le riprese di Thee lui ha risposto:“Hanno lavorato molto con il make up prostetico. Sul set è capitata una cosa divertente.