Cinemaserietv.it - The Brutalist, il regista torna sull’uso dell’IA nel film: “Come una controfigura”

Leggi su Cinemaserietv.it

Alla vigilia dello sbarco nelle sale italiane (6 ottobre) di Thedi Brady Corbet su un architettoa d’origine ungherese, interpretato da Adrien Brody, ilto sulla recente polemica legata all’utilizzo di un software di AI, Respeecher, per il perfezionamento dei dialoghi in ungherese, una mossa che ha indignato una parte del pubblico, convinta che una simile manipolazione possa alterare irrimediabilmente la natura di una interpretazione.Nel corso di una cover story dedicata a Brody pubblicata da Variety, Corbet si è così espresso sulla questione, dopo aver precedentemente difeso il proprio operato“Purtroppo, si è diffusa molta disinformazione al riguardo, ma in realtà si è trattato di un lavoro incredibilmente meticoloso, realizzato interamente a mano sptto supervisione umana, ndr.