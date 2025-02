Dilei.it - Test: Quale cantante di Sanremo 2025 sei?

Il Festival dinon sarebbe lo stesso senza la partecipazione delle “lady”. Già, perché per quanto siano osannati gli interpreti maschi da critica e pubblico, alla fine si parla molto di più delle cantanti donne, pronte a stupire sul palco dell’Ariston non solo con virtuosismi vocali, ma anche con look super eleganti o trasgressivi, make up spettacolari, tacchi vertiginosi, nonché forma fisica invidiabile e tenuta perfetta sugli anni che passano. I riflettori del Festival saranno anche puntati su Achille Lauro, Tony Effe, Irama e tutti gli altri “gentlemen”, ma l’interesse maggiore dei social, dei siti di moda e dal gossip è catalizzato dalle donne in gara.Le Big del 75esimo Festival diClara, “Febbre”Elodie, “Dimenticarsi alle 7”Francesca Michielin, “Fango in paradiso”Francesca “California” Mesiano dei ComaCose, “Cuoricini”Gaia, “Chiamo io chiami tu”Giorgia, “La cura per me”Joan Thiele, “Eco”Marcella Bella, “Pelle diamante”Noemi, “Se t’innamori muori”Rose Villain, “Fuorilegge”Sarah Toscano, “Amarcord”Serena Brancale, “Anema e core”Quest’anno – oltre ai mostri sacri come Giorgia, Noemi, Marcella Bella – in gara spiccano alcuni nomi che hanno dominato le più recenti classifiche di Spotify e di Youtube con i loro brani, realizzati singolarmente o in featuring.