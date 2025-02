Lortica.it - Terza età, Tanti: “La priorità è la qualità della vita, non il fine vita”

Leggi su Lortica.it

“Servono risposte concrete per anziani e famiglie, non leggi manifesto”“Trovo sconcertante che la Regione Toscana abbia scelto di darea una legge sul, mentre resta in sospeso l’urgenza di una nuova normativa per lae quarta età. È il Parlamento che deve occuparsi del, non le singole Regioni.Da anni chiediamo una revisionelegge sulla non autosufficienza, avanzando proposte concrete in collaborazione con famiglie e operatori del settore. Il risultato? Nessuna risposta. Nel frattempo, il sistema delle RSA è in affanno, le liste d’attesa si allungano, i costi aumentano e le famiglie sono costrette a cercare soluzioni sempre più difficili da sostenere. La Regione sembra incapace di offrire alternative tra l’isolamento domestico e l’istituzionalizzazione sanitaria.