Quotidiano.net - Terremoto Santorini, 550 scosse in 24 ore. E gli alberghi svuotano le piscine

Roma, 5 febbraio 2025 – Cinquecentocinquantanelle ultime 24 ore, e tutte di magnitudo superiore a 3 della scala Richter con epicentro sotto il fondale marino. La terra continua a tremare nell'arcipelago delle Cicladi, tra l’isola vulcanica die quella di Amorgos. Poco dopo le 15 di ieri la scossa più forte, 5.2, è stata avvertita anche in Turchia. Ma è sull’isola greca che la paura ha fatto scappare residenti, lavoratori stagionali e turisti. In novemila, sui circa 15mila abitanti, sono già andati via con ogni mezzo a disposizione, traghetti e voli diretti ad Atene, incrementati per l'emergenza. E glihanno dovuto svuotare le, per evitare che il peso dell'acqua amplifichi i danni di undi magnitudo più forte di quelle registrate finora. Nessun danno, però è stato causato finora dalle centinaia di