Thesocialpost.it - Terremoto a Santorini, si stacca il costone: il video spaventoso girato dai turisti

Leggi su Thesocialpost.it

Continua l’attività sismica che ormai da diversi giorni sta interessando l’isola di, dove le scosse si sono susseguite a distanza ravvicinata. Alcuni residenti particolarmente allarmati hanno deciso di trascorrere la notte fuori casa dormendo in automobile auto o in zone sicure designate dalle autorità comunali. Molte i sismi registrati anche in queste ore, con una magnitudo compresa tra 4,6 e 4,9, come evidenziato anche dall’INGV.Leggi anche: Trump: “Gli Usa prenderanno il controllo di Gaza”. Replica di Hamas: “Piano ridicolo”Secondo quanto riferito da testimoni oculari, le scosse hanno causato il crollo di alcune pietre e massi sui costoni rocciosi che circondano la caldera dell’isola. Le immagini sono state riprese da alcunie hanno fatto rapidamente il giro dei social.