Lettera43.it - Terre rare, energia, ricostruzione: così l’Ucraina diventa un business

«Il momento di compè quando il sangue corre per le strade», diceva il barone e banchiere Nathan Mayer Rothschild. Uno che quasi due secoli fa aveva già capito quale era la via per ingrossare le casse. La regola vale ancora oggi ovunque, anche in Ucraina, dove di sangue in tre anni di guerra ne è stato versato anche troppo, senza contare quello ormai dimenticato, sparso solo nel Donbass a partire dal 2014. Con all’orizzonte, forse, la fine del conflitto, è dunque arrivato il momento di prepararsi alla grande abbuffata, con i soliti noti che da tempo si sono piazzati in pole position.Le mire di Trump sullegià ‘offerte’ da Zelensky nel piano della vittoriaDonald Trump, voglioso di mettere termine alla guerra e guadagnarci pure qualcosa oltre ai profitti per l’industria militare ed energetica a stelle e strisce, se ne è uscito proponendo uno scambio tra aiuti militari e: Washington continuerà a fornire sostegno a Kyiv, ma in cambio si prenderà qualche risorsa dal sottosuolo ucraino, Non a caso, aprendo a negoziati diretti con Mosca, Zelensky si è detto pronto a «investimenti di aziende statunitensi» per estrarre minerali strategici.