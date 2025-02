Anteprima24.it - Terra dei Fuochi, Marrone: “Bene monitoraggio, ma no a generalizzazioni dannose”

Tempo di lettura: 2 minuti“Il piano di bonifica della Regione Campania e le misure annunciate dal ministro Gilberto Pichetto Fratin rappresentano una svolta significativa per il risanamento ambientale delladei. Come Confapi Napoli accogliamo con favore l’impegno del governo e delle istituzioni regionali nel portare avanti interventi concreti e mirati per la tutela del territorio e della salute pubblica”.A dirlo è Raffaele, presidente dell’Associazione di categoria delle Pmi partenopee.“La mappatura dei terreni agricoli per individuare eventuali contaminazioni e la destinazione di alcune aree a colture fitodepurative sono scelte strategiche che coniugano sostenibilità e sviluppo economico. Questi interventi permetteranno di preservare la qualità delle produzioni agroalimentari campane, garantendo al contempo una gestione responsabile delle aree compromesse.