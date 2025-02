Latinatoday.it - Tentato omicidio in zona pub, Celentano: “L’età di arrestati e denunciati è motivo di forte allarme”

Leggi su Latinatoday.it

Hanno tra i 18 e i 19 anni i ragazziquesta mattina dalla polizia per la violenta rissa scoppiata nelladei pub nel novembre scorso e culminata con tre giovani feriti da un’arma da taglio uno dei quali, appena 16enne, finito in ospedale in condizioni gravissime. Per loro l’accusa è.