Tentato omicidio durante una rissa a Latina | in manette tre giovani

Leggi su Ilfaroonline.it

, 5 febbraio 2025 – Questa mattina, la Polizia di Stato diha eseguito le misure di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP presso il Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di tre, gravemente indiziati, a vario titolo, diplurimo in danni di tre coetanei, nel corso di una violenta aggressione consumata a seguito di unaavvenuta nelle zone della Movida latinense.Lain “zona Pub”Lo scorso 23 novembre, nella cosiddetta zona Pub di, intorno alle 23 e 30 c’era stato un violento scontro tra i ragazzi di due gruppi “rivali”, a cui avevano partecipato una decina di. Le fasi concitate della prima, erano durate meno di un minuto e subito dopo tutti i partecipanti si erano allontanati.Trascorsi appena 15 minuti dal primo episodio, alcuni ragazzi, tra cui i tre già coinvolti in precedenza, erano tornati sul posto, questa volta, però armati di un coltello e spalleggiati da altri amici.