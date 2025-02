Trevisotoday.it - Tentano di imbarcarsi su un volo per l'Irlanda con documenti falsi, fermati dalla polizia

Leggi su Trevisotoday.it

Hanno tentato di confondersi come dei normali turisti tra i numerosi passeggeri in fase di imbarco neldiretto a Cork (), cercando di ingannare i controlli delladi Frontiera in servizio presso l’Aeroporto “A. Canova” di Treviso, utilizzando tre passaporti francesi abilmente.