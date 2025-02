Ilfattoquotidiano.it - Tennis, l’ex numero uno al mondo Simona Halep si ritira: “Il mio fisico ha detto basta. Ci ho messo l’anima, è stato bellissimo”

Lata romena, exuno del ranking Wta, ha annunciato il proprio ritiro dalprofessionistico dopo la netta sconfitta subita contro l’azzurra Lucia Bronzetti al primo turno del torneo di Cluj, in Romania. Una sorpresa sì, ma solo fino a un certo punto considerando che nei giorni scorsiaveva accennato a una possibile decisione di questo genere a causa dei continui problemi al ginocchio. “In questi giorni ho pensato spesso a quale sarebbeil mio futuro”, ha dichiarato. “Non so se con tristezza o con gioia, o con entrambi questi sentimenti, ho sentito di dover prendere questa decisione anche perché sono sempre stata onesta con me stessa e con il mio, che non tornerà più a essere quello che era. Per questo ho deciso di venire qui a Cluj, di giocare davanti a voi e dire addio su un campo da