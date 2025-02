Tenerife Challenger 2025 Carreno Busta perfetto contro Fonio | Se sto bene mi diverto

Leggi su Sportface.it

l’uomo da battere è Pablo. L’ex numero 10 del mondo si era già presentato sull’isola da favorito, ma dopo il successo su Giovanniper 6-1 6-2 ribadisce la propria candidatura alla corona del torneo ATP75 organizzato da MEF Tennis Events. Sui campi in cemento dell’Abama Tennis Academy si sono concluse le sfide di primo turno, è stato posticipato a mercoledì l’esordio degli atleti reduci dalla Coppa Davis dello scorso weekend, e sono iniziati i match di secondo turno. Il tennis azzurro incassa anche la sconfitta di Francesco Maestrelli, che si è arreso a Edas Butvilas con il punteggio di 6-4 6-2. Non è invece sceso in campo Giulio Zeppieri, che ha accusato una ricaduta dopo la semifinale di Koblenz. Nella giornata di domani si completeranno gli incontri di secondo round.