Tendenze scarpe 2025, i modelli più cool da tenere d’occhio

Soltanto ieri si tentava, a carponi, di raccogliere tutte le energie per affacciarsi alcon lo spirito giusto, i buoni propositi ben nitidi davanti agli occhi, eppure è già febbraio: il nuovo anno corre veloce ma non si è ancora parlato di qualiindossi nel farlo. Sono pratiche sneakers oppure un paio di ambitissime Manolo Blahnik?Nella lista di comuni obiettivi in attesa di scontrarsi con il proprio ineluttabile – quanto scontato – destino si legge a chiare lettere “bando alla procrastinazione”: non vi è modo migliore di continuare, allora, se non quello di rimettersi al passo selezionando con estrema cura a quali nuovi gioiellini procedere a far spazio all’interno della propria scarpiera.D’altronde ogni shoeaholic in vigile ascolto lo sa benissimo: le, malgrado errate quanto terrificanti convinzioni, non costituiscono affatto un tralasciabile dettaglio relativo soltanto alla chiusura della mise.