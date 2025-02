Tpi.it - Temptation Island Spagna, vede la fidanzata fare sesso in diretta col tentatore e perde la testa | VIDEO

Una scena andata in onda nell’ultima puntata di La Isla de las Tentaciones, versione spagnola di, sta facendo il giro del web in tutto il mondo.Uno dei concorrenti, Montoya, ha visto inla suamentre stava facendocon un. L’uomo ha quindi perso il controllo e, inseguito dalle telecamere e dallo staff del reality show, ha iniziato a correre sul bagnasciuga per cercare di introdursi nella casa in cui stava avvenendo il tradimento.La Isla De Las Tentaciones es CINE pic.twitter.com/KZRQqwWj6B— Real Time (@RealTimeRating) February 4, 2025La scena colpisce non solo per la reazione del concorrente, quanto per l’esplicitezza delle immagini che ritraggono i due intenti ad avere un rapporto sessuale. A differenza della versione italiana, in cui non ci sono le telecamere all’interno della casa dei single, nell’edizione spagnola dile coppie vengono infatti spiate dalle telecamere in qualunque ambiente del villaggio.