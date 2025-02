Telecamere negli ospedali e nelle cliniche ecco perché servono

Leggi su Ildenaro.it

Pubblichiamo l’esposto sottoscritto dallo studio Vizzino (avvocati Riccardo Vizzino, Antonella D’Alto, Emma Vizzino, Lucia Marino, Giovanni Scala, Valentina Pellegrino, Francesca Sessa e Gianmarco Saporiti); Paolo Pandolfi, presidente dell’Associazione. Aiuto giustizia (familiari vittime di malasanità e mala Giustizia); Raffaele Federico, presidente del Comitato Italiano per la tutela della Salute ODV; Adriano J. Spagnuolo Vigorita (giurista, saggista, abilitato all’avvocatura)di Riccardo Vizzino, Emma Vizzino ed Adriano J. Spagnuolo«Glinascono per ridonare la salute alle persone!», esclamano – tanto con orgoglio quanto in modo vanaglorioso, come il soldato protagonista di una commedia di Plauto – parecchi membri del personale sanitario in servizio presso le varie strutture; purtuttavia, una frase del genere, seppur in parte vera, non s’attaglia minimamente al contesto d’oggigiorno, considerato che i nosocomi stanno gradualmente tramutandosi in luoghi ove si consumano molteplici delitti – ed illeciti civili – e, contestualmente, la figura del medico secondo la concezione d’Ippocrate è destinata (salvando l’onore di pochi) a scomparire del tutto.