Liberoquotidiano.it - Taylor Mega, provocazione totale: la foto piccante allo specchio, chi le tocca il lato B | Guarda

non sa più cosa inventarsi per stuzzicare i suoi follower su Instagram. L'ultima trovata dell'influencer? Una sorta di gara a chi indovina per primo l'identità del suo fidanzato. La ragazza ha infatti postato unasulle sue storie dove posa insieme a un giovane ragazzo. I due si sono immortalati in una posizione piccantissima. Lei, in slip bianchi, maglietta a maniche lunghe e cappelli raccolti da una fascetta. Lui, seminudo mentre le palpa ilB con la mano destra. Del fidanzato sappiamo solo due cose. La prima: ha il braccio pieno di tatuaggi. La seconda, invece, che ha 29 anni. "Ma veramente stai con un vecchio?", le ha domandato un suo follower. "Ha 29 anni! - ha risposto lei - (Certo sono sempre 4 anni più di me - in realtà lei ne ha 31, ndr - però non lo definirei 'vecchio'".