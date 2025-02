Ilgiorno.it - Tassa Sanità. Se ne parla il 24 febbraio

È stato convocato per il 24il Tavolo interministeriale sui frontalieri previsto dal nuovo accordo fiscale. La riunione si svolgerà in videoconferenza e sarà l’occasione per discutere delle problematiche relative ai lavoratori frontalieri. Su tutte la “”, al centro delle polemiche politiche. Dopo che il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti nei giorni scorsi aveva sottolineato che "I frontalieri usufruiscono del servizio sanitario nazionale e se non pagano loro devono pagare i Comuni che ricevono i ristorni" il presidente dell’Associazione Comuni italiani di frontiera Massimo Mastromarino ha ribattuto ricordando che durante la stesura del nuovo accordo fiscale era stato promesso di non prendere un euro in più dalle tasche dei frontalieri. "Questo impegno va ora rispettato", sottolinea Mastromarino, che è anche sindaco di Lavena Ponte Tresa.