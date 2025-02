Davidemaggio.it - Tapiro ad Angelica Montini, presunta amante di Fedez

Leggi su Davidemaggio.it

Striscia la Notizia l’ha trovata, la donna più chiacchierata del momento:. Ladiè stata raggiunta questa mattina a Milano da Valerio Staffelli per la consegna del suo primod’Oro. Mentre Pomeriggio Cinque si concentra su Chiara Ferragni e, Striscia punta sull’) di casa Ferragnez.Dal breve video pubblicato sui social del tg satirico di Canale 5, si evince come la ragazza non l’abbia presa molto bene. Infatti, appenavede arrivare Staffelli, si allontana e si rifugia in un negozio. In sottofondo, intanto, si sente l’inviato: Signorbuongiorno. Le abbiamo portato ild’oro perché abbiamo capito che la canzonenon l’aveva data alla Ferragni, ma l’aveva data a lei. Il riferimento è alle indiscrezioni degli ultimi giorni secondo le quali alcuni brani del rapper fossero dedicati all’e non all’ex moglie (Chiara Ferragni aveva ricevuto unperchè pareva chele avesse dedicato Bella Stronza).