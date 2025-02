Sport.quotidiano.net - Tamberi e il futuro: il 12 febbraio darà l’annuncio a Sanremo

Leggi su Sport.quotidiano.net

L'appuntamento è per mercoledì 12, a, proprio nei giorni del Festival. Gianmarcosvelerà finalmente i propri piani per ildopo aver lasciato messaggi social che lasciano intravedere una decisione importante per un atleta che nel salto in alto ha vinto tutto. Alle 14.30 la stampa è invitata in un hotel della località della riviera ligure, e assieme al campione sarà presente l'ad di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre. La location non sembra affatto casuale: se la scelta è caduta sunei giorni del Festival, è difficile pensare che le cose non siano collegate e 'Gimbo', 32 anni, non sia coinvolto nella kermesse presentata da Carlo Conti. Nell'invito alla conferenza stampa, il claim è "Fromto." e l'attesa è tanta anche perché, esplicitamente, si annuncia che si parlerà dicon la F maiuscola.